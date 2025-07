Vermisstensuche in Sachsen-Anhalt: 15-Jähriger verschwunden!

Dessau-Roßlau - Die Polizei in Dessau-Roßlau sucht nach einem vermissten 15-Jährigen.

Alles in Kürze

Der 15-Jährige wird seit Freitag vermisst. © Montage Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Nach Angaben der Polizei wurde der 15-jährige Jaime N. zuletzt am Freitagabend gegen 23.30 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Dessauer Turmstraße gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur.

Bisherige Suchmaßnahmen mit Fährtenhunden blieben erfolglos, weshalb nun auf Hinweise aus der Öffentlichkeit gehofft wird.

Der Teenager wird wie folgt beschrieben: