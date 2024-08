Vermisster 13-Jähriger wieder da

Der 13-Jährige konnte von der Polizei gefunden werden. © Polizeiinspektion Rotenburg

Der 13-Jährige ist laut Polizeiangaben auf Medikamente angewiesen und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Das Kind sei mit Unterstützung der Feuerwehr bis spät in die Nacht gesucht worden.



"Im Moment vermuten wir, dass er von zu Hause weggelaufen ist", sagte Polizeisprecher Heiner van der Werp am Morgen.

Zuletzt wurde der Junge am Mittwochvormittag an seiner Schule in Sottrum gesehen. "Er soll in einen Bus eingestiegen sein", so van der Werp. Der Junge sei schon mehrfach von zu Hause weggelaufen. "Es erscheint uns als andere Sachlage als bei anderen Vermisstenfällen."

Der Schüler müsse Medikamente nehmen, leide aber nicht unter einer lebensbedrohlichen Erkrankung.