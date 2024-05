Vermisster 60-Jähriger aus Niederschönhausen wieder da

Die Polizei konnte die Suche nach dem 60-Jährigen schon nach kurzer Zeit erfolgreich beenden. © 123RF/valentinb90, Polizei Berlin (Bildmontage)

Der Mann hat sein Zuhause im Ortsteil Niederschönhausen am 12. Mai 2024 verlassen und wird seither vermisst, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

Der Gesuchte ist demnach ohne Handy, Ausweis und Portemonnaie unterwegs, allerdings ist seine Kleidung mit seinem Namen versehen.

Die Kriminalpolizei fragt, wer den Vermissten seit dem 12. Mai 2024 gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann. Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord), Am Nordgraben 7 in Wittenau, unter den Telefonnummern (030) 4664-173400 (zur Bürodienstzeit) und 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeit) sowie per E-Mail an dir1k34@polizei.berlin.de entgegen.