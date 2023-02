Vermisster aus dem Erzgebirge wieder aufgetaucht

Wie die Polizei mitteilt, ist der Vermisste wieder da. Der 49-Jährige wurde in Tschechien durch die Polizei festgestellt und kam in ein Krankenhaus. "Es geht ihm den Umständen entsprechend gut", so ein Polizeisprecher.

Der 49-Jährige aus Drebach ist wieder aufgetaucht.

Wie die Polizei Chemnitz am Montag mitteilte, wird der Mann seit Sonntagnachmittag vermisst und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Wie Bekannte des Mannes gegenüber der Polizei berichteten, bestand gegen 10.30 Uhr das letzte Mal telefonischer Kontakt zu dem 49-Jährigen.

Da der Mann möglicherweise auf Hilfe angewiesen ist, wurden umgehend die Ermittlungen und erste Suchmaßnahmen eingeleitet.

"Dabei wurde am späteren Nachmittag das Fahrzeug des Vermissten in Schwarzenberg-Bermsgrün auf dem Parkplatz am Hotel 'Hoher Hahn' festgestellt", teilte die Polizei weiter mit. Doch der Mann konnte weder im Hotel noch in den umliegenden Pensionen und Ferienwohnungen aufgefunden werden.

Bei der weiteren Suche wurde zur Unterstützung auch ein Fährtenspürhund eingesetzt. Jedoch blieb die Suche im Umfeld erfolglos. Da auch die Fahndung am Montag trotz Einsatz eines Polizeihubschraubers ohne Ergebnisse blieb, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hinweise.