Vermisster könnte sich in Notlage befinden: Wer hat Martin aus dem Raum Leipzig gesehen?

Martin M. (54) aus Zwenkau wird seit Dienstag vermisst. © Bildmontage: Polizeidirektion Leipzig, Carsten Rehder/dpa

Gesehen wurde der Vermisste zuletzt am späten Dienstagabend gegen 17.30 Uhr in der Bäckergasse in Zwenkau, teilte die Leipziger Polizei am Donnerstag mit.

Demnach habe er zu diesem Zeitpunkt seine Wohnung verlassen - seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

"Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden führten und aufgrund seines gesundheitlichen Zustands nicht auszuschließen ist, dass sich der Vermisste in einer Notlage befindet", so ein Sprecher.

Daher wird auch die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten. Martin M. wird wie folgt beschrieben: