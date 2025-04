Vermisster Jugendlicher aus Berlin wieder aufgetaucht

Er befinde sich derzeit in der Obhut erwachsener Bekannter, hieß es.

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, ist der Jugendliche wieder aufgetaucht.

Mit Fotos des Vermissten (16) erhofft sich die Polizei Hinweise. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Der Jugendliche werde seit dem 12. April vermisst, hieß es in einer Mitteilung vom Karfreitag.

Laut Polizei verabschiedete sich der 16-Jährige gegen 18.30 Uhr am S+U-Bahnhof Pankow von einer Freundin. Von dort waren es nur wenige Haltestellen mit dem Bus zu seiner Wohneinrichtung.

Allerdings kam er nie in der Wohngruppe an und gilt seitdem als verschwunden. Die Polizei erhielt Hinweise, dass er sich in Leipzig aufhalten könnte.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: