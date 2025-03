Seit Februar spurlos verschwunden: Wer hat Bernd H. (64) gesehen?

Bernd H. (64) gilt seit dem 28. Februar dieses Jahres als vermisst und wird nun mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht. © Polizeipräsidium Mittelhessen

Laut einer entsprechenden Polizeimeldung wurde der 64 Jahre alte Bernd H. zuletzt gegen 19.45 Uhr in der Nähe eines Bistros an der Friedberger Straße in Ilbenstadt gesehen.

Der Vermisste ist 1,78 Meter groß, schlank und trägt eine Brille. Auffällig sind zudem seine weiß-grauen, im Nacken etwas längeren Haare und ein gepflegter Schnauzbart.

Diese markanten Merkmale könnten bei der Identifizierung helfen.

Wer Informationen zu dem Aufenthaltsort von Bernd H. oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich umgehend bei den Behörden melden.