Vermisster Rollstuhlfahrer (36) aus Leipzig in Hamburg gefunden

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, wurde der 36-Jährige von Bundespolizisten in Hamburg gefunden und in ein Krankenhaus gebracht.

Wieland G. (36) ist in Leipzig verschwunden: Wer hat den Mann gesehen? © Polizeidirektion Leipzig

Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, wurde der Mann zuletzt am Mittwoch (22. März) vergangener Woche gegen 10.45 Uhr in seiner Wohnung in der Volksgartenstraße im Stadtteil Schönefeld-Ost gesehen. Seitdem sei sein Aufenthaltsort unbekannt.

Weil eine Eigengefährdung bei Wieland G. nicht ausgeschlossen werden könne und keine Hinwendungsorte bekannt seien, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit, in der Hoffnung, dass diese bei der Suche nach dem Vermissten helfen kann.

Folgende Beschreibung liegt von dem Mann vor:

scheinbares Alter: 37 Jahre



circa 1,78 Meter groß



kräftige Statur



blonde kurze Haare



Drei-Tage-Bart



ist mit einem schwarzen Rollstuhl unterwegs



Wer hat Wieland G. gesehen, hatte Kontakt mit ihm oder weiß, wo er sich aufhält?