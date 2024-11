30.11.2024 10:50 Vermisster Rollstuhlfahrer am Hauptbahnhof von Polizei entdeckt

Von Matthias Kuhnert

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, bemerkten Bundespolizisten den vermissten Rollstuhlfahrer am gestrigen Freitag am Hauptbahnhof. Die Beamten alarmierten Rettungskräfte, die den Mann in ein Krankenhaus brachten. Dort wird er medizinisch betreut. Erstmeldung: 29. November, 18.30 Uhr Berlin - Die Berliner Polizei bittet um Unterstützung. Vermisst wird ein 38-jähriger Rollstuhlfahrer. Der 38-Jährige ist auf den Rollstuhl angewiesen. © Polizei Berlin (Bildmontage) Zuletzt wurde der Mann am gestrigen Donnerstag gesehen. Er hat gegen 10.30 Uhr das Pflegeheim Alpenland im Burgenland in Biesdorf verlassen. Seitdem gilt er als vermisst.

Die Polizei wendet sich auch deshalb so schnell an die Öffentlichkeit, weil er auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen ist. Aufgrund einer krankheitsbedingten Hirnschädigung ist der Vermisste hilflos und auf den Rollstuhl angewiesen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Poelchaustraße 1, 12681 Berlin, unter der Rufnummer (030) 4664-371100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin können Hinweise gegeben werden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.

Titelfoto: Polizei Berlin (Bildmontage)