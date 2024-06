Vermisster Teenager am Frankfurter Bahnhof aufgegriffen

Entwarnung am Sonntagmorgen! Wie Polizeisprecherin Josephin Sader mitteilte, konnte die Vermisste fünf Tage nach ihrem Verschwinden wohlbehalten angetroffen werden. "Sie wurde wohlbehalten am Frankfurter Hauptbahnhof gefunden."

Leipzig - Seit dem gestrigen Dienstagmittag wird eine Jugendliche in Leipzig vermisst. Da eine Eigengefährdung nicht auszuschließen ist, bittet die Polizei um die Unterstützung der Öffentlichkeit.

Seit Dienstag gilt der Teenager als verschwunden. © Bildmontage: 123RF/aija444, Polizei Sachsen

Der Teenager befand sich zur Behandlung in einem Leipziger Fachklinikum in der Liebigstraße im Zentrum Süd-Ost. Angaben der Polizei zufolge sei die Jugendliche dort am gestrigen Dienstag gegen 11.30 Uhr entsprechend zuletzt gesehen worden.

Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Da die bisherigen Maßnahmen der Behörden zu keinem Ergebnis führten und eine Eigengefährdung nicht auszuschließen ist, bittet die Polizei Leipzig nun um die Hilfe der Öffentlichkeit.

Die Einsatzkräfte suchen insbesondere nach Personen, die seither mit ihr Kontakt hatten oder wissen, wo sie sich aufhalten könnte.