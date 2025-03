Vermisster Zwei-Meter-Mann aus Adlershof Wochen später tot aus Spree geborgen

Ein Zeuge meldete zuvor, dass an der Wilhelm-Spindler-Brücke im Ortsteil Oberschöneweide eine tote Person im Wasser treibt. Dabei handelte es sich um den 43-Jährigen aus Adlershof.

Wie die Polizei am Samstagvormittag mitteilte, wurde der Leichnam des seit mehr als einem Monat vermissten Mannes am Freitagnachmittag von Einsatzkräften der Feuerwehr und Polizei aus der Spree geborgen.

Die Polizei hat die Suche nach dem Vermissten am Samstag offiziell beendet. © Jens Kalaene/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Besonders dringend ist der Fall, weil sich der Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und sich daher in einer Notlage befinden könnte.

Seit der 43-Jährige am 16. Februar seine Wohnung an der Dörpfeldstraße in Adlershof verließ, wurde er nicht mehr gesehen.

Mit der Veröffentlichung eines Fotos hoffen die Ermittler auf Hinweise.