Vermisstes Mädchen aus Hamburg meldet sich

Das Mädchen hat sich am Freitagabend bei Angehörigen gemeldet, teilte die Polizei in der Nacht zum Samstag mit. Eine Streife traf sie daraufhin wohlbehalten in Billstedt an.

Mittlerweile befindet sich das Kind wieder in Obhut ihrer Unterbringung. Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Die öffentliche Suche ist damit eingestellt.