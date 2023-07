Verzweifelte Eltern suchen ihren Sohn: Wer hat Marcus gesehen?

Marcus' Eltern sind außer sich vor Sorge, geben die Suche nach ihrem vermissten Sohn nicht auf. Am 23. April wurde er zuletzt gesichtet. © privat

Die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei läuft bereits seit einigen Wochen und noch immer ist der 39-Jährige unauffindbar.

"Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet", heißt es in der Suchmeldung der Polizei Brandenburg. In ihrer Verzweiflung wandten sich die Eltern des Mannes an TAG24.

So viel ist bereits über den Vermissten und seinen letzten Weg vor dem Verschwinden bekannt: Marcus H., der mehrfach tätowiert ist, soll sich nach Angaben der Polizei zuletzt an der A24 am Parkplatz Dornengrund aufgehalten haben. Von dort aus wurde er mitgenommen.

Wie sein Vater gegenüber TAG24 erklärte, ist mittlerweile klar, wo sein Sohn hinwollte. "Soweit wir in Erfahrung bringen konnten, wollte er nach Neubrandenburg fahren."

Weiter erzählt er: "Es muss ihn ja einer mitgenommen haben und eventuell muss er auch die Autobahn gewechselt haben, denn auf dem direkten Weg kommt man von der A24 nicht nach Neubrandenburg. Ein Umstieg auf einem Parkplatz mit oder ohne Raststätte wäre notwendig gewesen. Vielleicht wurde er dort gesehen."