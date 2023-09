Vier Tage und Nächte irrte er umher: Vermisster Bergsteiger (86) erschöpft aufgefunden

Garmisch-Partenkirchen - Nach vier Tagen des Bangens hat ein Vermisstenfall in Bayern ein Happy End genommen!

Die Alpspitze bei Garmisch-Partenkirchen: Vier Tage und Nächte verbrachte der Senior ohne Nahrung in dem Gebiet. © Angelika Warmuth/dpa

Ein 86-jähriger Bergsteiger aus Speyer in Rheinland-Pfalz hatte sich am Mittwoch aufgemacht, um die Alpspitze bei Garmisch-Partenkirchen in Oberbayern zu besteigen.

Nach einem letzten Telefonat am Mittwochabend mit seiner Frau, bei dem er sagte, er würde am Berg schlafen und am Folgetag wieder absteigen, brach der Kontakt ab.

Am Donnerstag wurde der Senior dann als vermisst gemeldet. Bergwacht und Alpinbeamte der Polizei suchten in der Folge zu Fuß und aus der Luft tagelang erfolglos nach dem Mann.

Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde der Mann schließlich erschöpft aber wohlbehalten von einem österreichischen Mountainbiker aufgefunden, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte.

Der Bergsteiger war vier Tage lang ohne Nahrung im Wald umhergeirrt. Da er zwischenzeitlich sein Handy verloren hatte, konnte er keinen Notruf absetzen.