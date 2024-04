Von Arbeitskollegen als vermisst gemeldet: Wo ist der 40-Jährige aus Ehrenfriedersdorf?

Der 40-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. © Bildmontage: 123RF/jane1e, Polizei

Nachdem der 40-Jährige am gestrigen Montag nicht zur Arbeit erschien und telefonisch nicht erreichbar war, erstatteten seine Arbeitskollegen bei der Polizei eine Vermisstenanzeige.

Die Überprüfung seiner Wohnung sowie bekannte Aufenthaltsorte des Vermissten verlief bislang ergebnislos, teilte die Polizei am heutigen Dienstag mit. Eine Hausbewohnerin hatte ihn letztmalig am Sonntagnachmittag im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gesehen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand hält sich der 40-Jährige voraussichtlich in Ehrenfriedersdorf oder in der näheren Umgebung auf. Dabei könnte er sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden, da er auf Medikamente angewiesen ist.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,80 Meter groß



schlanke Figur



Vollbart



längeres Haar als auf dem Foto



trägt eine Brille



Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben können.