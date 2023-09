Wanderer nach Alpspitze-Tour vermisst: Wer hat diesen Mann gesehen?

Garmisch-Partenkirchen - Ein Urlauber aus Speyer in Rheinland-Pfalz wird in Oberbayern vermisst . Die Polizei hofft auf Hinweise zum Verbleib des 86-Jährigen.

Norbert J. (86) wollte die Alpspitze im Wettersteingebirge besteigen, seitdem fehlt von ihm jede Spur. © Bildmontage: Angelika Warmuth/dpa, Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wird der Wanderer seit Donnerstag (7. September) vermisst.

Der 86-jährige Norbert J. war am Mittwoch von Speyer nach Garmisch-Partenkirchen aufgebrochen, um die Alpspitze zu besteigen.

Am Abend hatte er noch Kontakt zu seiner Ehefrau und gab an, die Nacht auf dem Berg zu verbringen, um dann am Donnerstag wieder abzusteigen.

Dann verliert sich die Spur des Mannes. Eine umfangreiche Suche durch die Bergwacht und Alpinbeamte der Polizei verlief erfolglos. Es sei nicht auszuschließen, dass Herr J. den Abstieg geschafft habe und dann erschöpft in einen Bus oder Zug in unbekannte Richtung gestiegen sei, so die Ermittler.