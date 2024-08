Wer hat sie gesehen? Polizei sucht nach vermisster 13-jähriger Lisa

Thiendorf - Die Polizei sucht nach der vermissten Lisa D. (13) aus Thiendorf (Landkreis Meißen), nachdem sie nicht in der Schule angekommen ist.

Lisa D. (13) aus Thiendorf (Landkreis Meißen) wird vermisst. © Polizeidirektion Dresden

Wie die Polizeidirektion Dresden am heutigen Dienstag mitteilte, verließ Lisa am Morgen des vergangenen Dienstags, dem 13. August, ihre elterliche Wohnung in Richtung der Schule.

Dort kam sie jedoch nicht an.

Ihr Aufenthaltsort ist seither laut Behörden unbekannt. Mögliche Orte, an denen sich Lisa aufhalten könnte, wurden von Beamten ohne Erfolg überprüft.

Aktuell folgt die Polizei Hinweisen, wonach sich die 13-Jährige in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten könnte.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: