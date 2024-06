Wer weiß, wo sich Maja H. (14) aus Bautzen befindet?

Die Polizei sucht bereits seit dem vergangenen Mittwoch nach der 14-jährigen Maja H. aus Bautzen. (Symbolfoto) © 123RF/madrabothair

Gegen 19.15 Uhr wurde sie zuletzt in der Einrichtung des Berufsbildungszentrum Bautzen (BBZ) in der Löbauer Straße 81 gesehen. Möglicherweise hält sie die Jugendliche nun in Berlin auf.

Sowohl ein psychischer Ausnahmezustand oder aber gesundheitliche Gefährdung der 14-Jährigen können nicht ausgeschlossen werden.

Das Mädchen wurde bereits Mitte Mai vermisst.

Maja H. wird wie folgt beschrieben: