Wo ist Antoniya K. (15)? Polizei bittet um Hinweise!

Die Polizei bittet bei der Suche nach Antoniya K. (15) um Mithilfe aus der Bevölkerung. © Montage: 123RF/bartusp, PD Görlitz (2)

Die Jugendliche verschwand am gestrigen Donnerstag. Zuletzt ist sie in den späten Nachmittagsstunden an der Ringstraße in Doberschau gesehen worden.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen, insbesondere die Prüfung verschiedener Anlaufpunkte, blieben bislang erfolglos.

Die 15-Jährige wird wie folgt beschrieben:

1,60 Meter groß

kräftige Gestalt

dunkelbraune, glatte, mittellange Haare

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug die Teenagerin weiße Sportschuhe und eine braun/grüne Jacke.