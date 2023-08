Entwarnung in Kassel: Vermisster Junge (12) nach Hinweis wohlbehalten aufgefunden

Ihm gehe es gut. Eine Streife der Polizei in Fritzlar bringe den Jungen nun nach Hause. Hinweise auf Straftaten lägen nicht vor.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, konnte der Junge nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in Gudensberg (Schwald-Eder-Kreis) - etwa 20 Kilometer vom Zuhause des Zwölfjährigen in Kassel entfernt - angetroffen werden.

Das ging zum Glück schnell: Schon am frühen Freitagmorgen konnte der vermisste Zwölfjährige wohlbehalten aufgefunden werden.

Laut Aussage seiner Eltern habe er vorgehabt, den Radweg R1 von Kassel in südliche Richtung zu nehmen. Es könne allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass der Junge seine Route geändert hat.

Noch in der Nacht gab die Polizei eine Vermisstenmeldung mit einem Foto heraus und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Diese Kleidung hatte Eugen S. bei seinem Verschwinden am gestrigen Donnerstag an.

Wer den Vermissten nach 16.45 Uhr am Donnerstagnachmittag gesehen hat oder anderweitig Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Kassel unter der Telefonnummer 0561/9100 in Verbindung zu setzen.