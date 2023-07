Wo ist Justin (15) aus Dresden? Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib von Justin H. (15) aus Dresden-Niederwartha. © Montage: 123RF/bartusp, Polizeidirektion Dresden

Der 15-Jährige wurde zuletzt am 30. Juni in Oschatz gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts, teilte die Polizeidirektion Dresden mit. Es sei wahrscheinlich, dass er sich noch in Oschatz oder in der Nähe aufhält.

Beamte hätten bereits mögliche Aufenthaltsorte geprüft, den Jugendlichen bislang jedoch nicht ausfindig machen können.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,60 Meter groß

schlanke Statur

dunkelblonde, kurze Haare

Zum Zeitpunkt des Verschwindens war er mit einer kurzen grünen Hose, einem Pullover und einer schwarzen Jacke bekleidet.