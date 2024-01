Wo steckt Heiko R.? Leipziger Polizei sucht dringend nach 54-Jährigem aus Grünau

Seit Montagnachmittag wird der 54-Jährige vermisst. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizei Leipzig

Den Angaben der Polizei nach hatte Heiko R. am Montagnachmittag gegen 15 Uhr den Seniorenpark am Kirschberg in der Karlsruher Straße in unbekannte Richtung verlassen und ist seitdem verschwunden.

"Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann und die herrschenden Witterungsbedingungen zu einer Gesundheitsgefahr führen können, wendet sich die Polizeidirektion Leipzig nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten", so Polizeisprecherin Therese Leverenz.

Heiko R. wird wie folgt beschrieben:

1, 80 Meter groß



schlanke Statur



braune Augenfarbe



Drei-Tage-Bart



möglicherweise mit einem Rollator unterwegs



Bekleidung: schwarze Jogginghose und T-Shirt



Die Polizei sucht nun nach Personen, die mit dem Vermissten Kontakt hatten, ihn gesehen haben oder wissen, wo er sich aufhalten könnte.