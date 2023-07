Die Polizei hat den Vermissten tot aufgefunden. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa (Symbolbild)

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist der 41-Jährige am Freitagabend in einem Maisfeld in Schafflund tot aufgefunden worden.

Der Mann wurde seit dem 16. Juni vermisst.