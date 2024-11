Zwei vermisste Mädchen aus Chemnitz wieder da

Die Polizeidirektion Chemnitz teilte mit, dass die beiden Mädchen am heutigen Montagnachmittag wohlbehalten in Chemnitz gefunden wurden.

Chemnitz - Spurlos verschwunden! Die Polizei sucht derzeit nach zwei Mädchen (9, 13) aus Chemnitz . Das Duo wurde letztmalig am gestrigen Sonntagabend gesehen - seitdem fehlt von ihnen jede Spur.

Die Mädchen aus Chemnitz waren seit Sonntagabend spurlos verschwunden. © Polizei

Wie die Polizei mitteilt, waren die zwei Mädchen, Elisa (9) und Olga (13), am Sonntagnachmittag offenbar zusammen unterwegs. Am Abend sollten sie eigentlich wieder bei ihren Angehörigen auf dem Sonnenberg sein, doch an diese Absprache hielten sie sich nicht.

Letztmalig wurden sie am Sonntagabend gegen 20 Uhr am Chemnitzer Hauptbahnhof gesehen, dort verliert sich ihre Spur.



In der Nacht erstatteten die Angehörigen eine Vermisstenanzeige. Seitdem sucht die Polizei nach den Mädchen.

"Es wurden bekannte Anlaufstellen der Kinder abgeprüft, bislang konnte allerdings keines der abgängigen Mädchen gefunden werden", so eine Polizeisprecherin.

Brisant: Bereits vor zwei Wochen war das Duo verschwunden - beide kehrten nach einer Halloween-Runde nicht mehr zurück. Wenig später gab es Entwarnung: Die Mädchen tauchten am Tag darauf wieder auf.