Zweijähriger seit einer Woche verschwunden: Wurde Émile Opfer eines Greifvogels?

Der kleine Émile wird seit mittlerweile einer Woche vermisst. Die Behörden hatten Mitte der Woche die Suche schon eingestellt, dennoch gab es weiterhin Spekulationen, was mit dem Jungen passiert sein könnte. So wird inzwischen auch ein tierischer Täter nicht mehr ausgeschlossen.

Laut Experten muss auch die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass ein Greifvogel den Jungen angegriffen habe, so der Sender BFMTV. Des Weiteren wird in dem französischen Dorf auch über einen Wolf spekuliert, der für das Verschwinden verantwortlich sein könnte.

Neben Theorien wie diesen sei es aber nach wie vor möglich, dass Émile einem Unfall oder einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Ebenso kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Familienmitglied in das Rätsel involviert sein könnte.