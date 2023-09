Weil Mädchen (10) auf dem Schulweg verschleppt wurde: Schärfere Regeln für Fußfesseln angedacht

Edenkoben - Rheinland-Pfalz will als Konsequenz aus dem Entführungs- und Missbrauchsfall eines zehnjährigen Mädchens in Edenkoben schärfere Regeln für das Anlegen einer elektronischen Fußfessel einführen. Innenminister Michael Ebling (56, SPD) kündigte am Freitag im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags in Mainz eine Prüfung an, inwieweit das Anlegen dieser Fessel auch unter Zwang gesetzlich ermöglicht werden kann.