12-Jähriger von Jugendlichen verprügelt: Wer kennt die Täter?

Freiberg - Körperliche Attacke am Mittwochmittag in Freiberg !

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Wie die Polizei mitteilte, hielt sich ein 12-jähriger Junge gegen 11.50 Uhr an der Bushaltestelle "Karl-Kegel-Straße/Forstweg" auf, als er von zwei Jugendlichen angesprochen wurde.

Nach einem kurzen Wortwechsel schlug das Duo gemeinschaftlich mehrfach auf den 12-Jährigen ein.

Als die beiden endlich von ihm abließen, konnte sich der leicht verletzte Junge in einen Bus der Linie C in Sicherheit bringen.

Der 12-Jährige beschreibt den ersten Angreifer wie folgt:

etwa 15 Jahre alt



etwa 1,70 Meter groß



sprach mit bayerischem Dialekt



trug einen schwarzen Kapuzenpullover



Der Komplize wird wie folgt beschrieben:

etwa 14 Jahre alt



etwa 1,60 Meter groß



braune Haare



trug einen grauen Kapuzenpullover



sprach ortsüblichen Dialekt



Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen.