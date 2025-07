Nach Todes-Sturz in Teltowkanal: Polizei sucht nach Zeugen und zeigt Fotos

Berlin - Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen , die Hinweise zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Berlin-Neukölln haben.

Alles in Kürze

Nun veröffentlichten die Beamten Fotos, in der Hoffnung, neue Erkenntnisse zu dem Fall zu bekommen.

Einen Tag später wurde ein 58-jähriger Tatverdächtiger in einem Imbiss in der Hermannstraße festgenommen .

Am vergangenen Montag wurde ein 62-jähriger Mann gegen 21.30 Uhr auf der Höhe der Britzer Brücke des Teltowkanals getötet .

Hinweise nimmt die 4. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer 030/4664911444, per E-Mail, über die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.