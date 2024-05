17-Jähriger will Streit schlichten, wird geschlagen und beklaut: Zeugen gesucht!

Dresden - Ein unbekannter Täter hat einen 17-Jährigen in der Wilsdruffer Vorstadt mehrfach geschlagen. Zudem wurde der Jugendliche beklaut. Die Polizei sucht Zeugen .

An der Kreuzung Schweriner Straße/Hertha-Lindner-Straße kam es zwischen den beiden Gruppen zur Auseinandersetzung. (Archivbild) © Thomas Türpe

Der junge Mann wollte vergangene Sonntagnacht, am 12. Mai, gegen 3.20 Uhr vor einem Lokal an der Straße "Kraftwerk Mitte" den Streit zweier Gruppen schlichten, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei wurde er von einem Unbekannten geschlagen.

Danach entfernten sich beide Gruppen, trafen jedoch wieder an der Kreuzung Schweriner Straße/Hertha-Lindner-Straße aufeinander. Dort schlug ihn derselbe Unbekannte erneut und verletzte ihn.

Vor der Auseinandersetzung legte der 17-Jährige seine Schultertasche mit persönlichen Dokumenten, Kopfhörern und Schlüssel ab, die ihm währenddessen gestohlen wurde.

Der Wert des Diebesguts beträgt laut Polizei rund 400 Euro.