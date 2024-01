39-Jährige am helllichten Tag ausgeraubt: Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Leipzig - Am Silvestermittag wurde eine 39-Jährige am Leipziger Silbersee ausgeraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen .

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Die 39-Jährige war im Zeitraum zwischen 12.30 und 13.30 Uhr mit ihrem Hund am Silbersee spazieren, als sie am Grillplatz bei der Pergola von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Das teilte Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Dienstag mit.

Plötzlich drückte er die Frau gegen eine Steinmauer und riss ihr sowohl den Schal als auch eine Kette vom Hals. Dann flüchtete er in Richtung Hans-Marchwitza-Straße. Die 39-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Sie konnte den Mann wie folgt beschreiben:

circa 1,80 Meter groß

circa 25 bis 30 Jahre alt

normale/dünne Statur

ungepflegt

Kleidung: schwarze Daunenjacke, schwarzer Hoodie, dunkle Schuhe

"Der Stehlschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine niedrige vierstellige Summe", so die Sprecherin. Im Rahmen der Ermittlungen wegen des Raubes hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.