Senior stirbt nach Crash mit Fahrerflucht: Wer hat den Unfallwagen gesehen?

Zossen (Teltow-Fläming) - Die Polizei Brandenburg ist weiterhin auf der Suche nach Hinweisen zu einem tödlichen Unfall mit Fahrerflucht in Zossen.

Alles in Kürze

Bei dem Unfall ist ein 88-Jähriger erfasst worden, der knapp einen Monat später im Krankenhaus gestorben ist. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Jetzt haben die Ermittler neue Erkenntnisse über den gesuchten Unfallwagen veröffentlicht. Dabei soll es sich den Angaben zufolge um einen Renault Megane III handeln.

Das Baujahr des Autos konnte demnach auf den Zeitraum 2011 bis 2014 eingegrenzt werden. Laut Zeugenaussagen soll es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben.

Hierbei gibt die Polizei jedoch zu bedenken, dass zum Zeitpunkt des Vorfalls bereits die Dämmerung eingesetzt hatte, sodass es sich auch um eine andere helle Farbe handeln könnte.

Nach der Auswertung der Spuren am Tatort stehe zudem fest, dass das Auto nach dem Unfall Beschädigungen am rechten Außenspiegel zeigen müsste. Diese könnten in der Zwischenzeit jedoch schon wieder repariert worden sein.

Bei dem Verkehrsunfall am 29. Mai 2025 wurde ein 88-Jähriger gegen 22.05 Uhr im Neuhofer Weg von dem vorbeifahrenden Wagen erfasst. Der Senior erlag knapp vier Wochen später seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht.