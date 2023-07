57-Jähriger durch Schusswunde am Bein verletzt: Polizei sucht Zeugen

Uetersen - Ein 57-jähriger Mann aus Elmshorn wurde in der Nacht zum Montag angeschossen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Kriminalpolizei ermittelt. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Am Montag um 0.55 Uhr meldeten sich Anrufer bei der Polizei, nachdem sie Schüsse in der Wassermühlenstraße in Uetersen (Kreis Pinneberg) gehört hatten, teilte die Polizei jetzt mit.

Vor Ort entdeckten die alarmierten Beamte Einschusslöcher an einem Fahrzeug, heißt es weiter.

Zu dieser Zeit behandelten Einsatzkräfte im Klinikum Elmshorn bereits einen 57-jährigen Mann mit einer Schussverletzung im Bein, so die Polizei. Lebensgefahr habe nicht bestanden.