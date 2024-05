02.05.2024 17:21 Maskierte fackeln Autos ab: Polizei sucht Zeugen

Feuer unter einer Autobahnbrücke in Duisburg: Maskierte Brandstifter haben am 1. Mai zwei Autos angezündet. Die Kripo will Hinweise in den Wracks finden.

Von Isabelle Wiermann

Duisburg - Maskierte Unbekannte haben am Mittwochmorgen zwei Autos angezündet. Die Polizei sucht Zeugen. Das Feuer der brennenden Autos in der Vohwinkelstraße griff auf die Plakate an der Wand über. © Polizei Duisburg Gegen 5 Uhr morgens ist in Mittelmeiderich ein regelrechtes Inferno ausgebrochen: Unter der Brücke der A59 brannten zwei Autos lichterloh, bis die Feuerwehr anrückte. Die Hitze sorgte sogar dafür, dass Plakate an der Tunnelwand Feuer fingen. Einsatzkräfte löschten den Brand jedoch, bevor die Brücke ebenfalls Schaden nehmen konnte. Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Die Behörden sind sicher, dass die in der Vohwinkelstraße geparkten Autos angezündet wurden. Zeugenaufruf Mann zu Boden geprügelt und getreten: Polizei bittet Zeugen um Hilfe Ein Zeuge hatte zwei maskierte und in schwarz gekleidete Personen vom Ort des Geschehens wegrennen sehen. Die Kripo sucht nach den Brandstiftern Nun will die Kripo die angezündeten Autos, einen BMW und einen VW, genau unter die Lupe nehmen. Die Polizisten werden dabei von einem Brandsachverständigen unterstützt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Näheres zu den maskierten Brandstiftern wissen. Das Kriminalkommissariat 11 bittet deshalb um Hinweise unter der Rufnummer 0203 2800.



Titelfoto: Polizei Duisburg