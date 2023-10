10.10.2023 15:22 Alarm an Schule: Pfefferspray versprüht, 15 Schüler verletzt!

Am Dienstagmittag ist an einer Schule in Seevetal Pfefferspray versprüht worden. 15 Schüler wurden verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Von Bastian Küsel

Seevetal - Die Polizei sucht Zeugen: Am Dienstagmittag ist an einer Schule in Seevetal (Niedersachsen) Pfefferspray versprüht worden. 15 Schüler wurden verletzt. Am Dienstagmittag ist an einer Schule in Seevetal Pfefferspray versprüht worden. 15 Schüler wurden verletzt. © Lenthe-Medien Wie die Beamten mitteilten, wurden sie gegen 12.10 Uhr über den Vorfall an der Oberschule im Appenstedter Weg informiert. Demnach wurde in einem Flur des Schulgebäudes Pfefferspray versprüht. 15 Schüler zweier angrenzender Klassen liefen anschließend durch den betroffenen Flur und klagten plötzlich über Atemwegsreizungen. Der alarmierte Rettungsdienst war mit mehreren Wagen vor Ort, um die betroffenen Schüler zu untersuchen und gegebenenfalls zu behandeln. Vier Schüler kamen für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus. Die Polizei hat derweil die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Vor Ort ergab sich demnach ein erster Tatverdacht gegen eine Schülerin. Die Ermittlungen dazu dauern an. Der Appenstedter Weg musste im Bereich der Oberschule zwischenzeitlich gesperrt werden. Erstmeldung: 10. Oktober, 14.33 Uhr. Aktualisiert: 15.22 Uhr

