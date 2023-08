Am helllichten Tag: Jugendliche verprügeln 15-Jährigen in Radeberg - Polizei sucht Zeugen

Radeberg - Vier Jugendliche haben am Sonntag einen 15-Jährigen in Radeberg angegriffen und leicht verletzt. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen .

Es geschah am helllichten Tag. (Symbolbild) © 123rf/footoo

Ein 15-Jähriger war am Sonntag am helllichten Tage in Radeberg unterwegs. Als er gegen 14 Uhr über die Dr.-Wilhelm-Külz-Straße lief, passierte es.

Unvermittelt stürmten vier Jugendliche auf ihn zu, schlugen den Heranwachsenden und verlangten Zigaretten.

Anschließend konnten die Täter unerkannt entkommen. Der Angegriffene wurde leicht verletzt.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen und fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu den Tätern machen? Wem ist etwas Besonderes aufgefallen?