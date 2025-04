Streit in Bäckerei endet nach Verfolgung tödlich: Mordkommission sucht Zeugen

Berlin - Nachdem ein 38-jähriger Mann auf offener Straße in Berlin-Reinickendorf von einer Gruppe so lange attackiert wurde, bis er starb, ist die Mordkommission auf der Suche nach Zeugen .

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung mit Todesfolge an einem 38-Jährigen in Berlin-Reinickendorf. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Laut Angaben der Polizei gab es zwischen dem 38-Jährigen und der Gruppe am 9. April einen gewaltsamen Streit in einer Bäckerei in der Residenzstraße.

Ersten Erkenntnissen nach soll der Mann von der Tätergruppe anschließend über die Residenzstraße und Lindauer Allee bis hin zum Huttwiler Weg Ecke Walliser Straße verfolgt worden sein.

An der Stelle sei der 38-Jährige schließlich auf dem Boden festgehalten und weiter von Personen aus der Gruppe angegriffen worden. Durch die heftigen Attacken starb das Opfer noch vor Ort.