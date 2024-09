Angefahren und liegengelassen: Zeugen nach Fahrerflucht gesucht

Berlin - Die Polizei sucht Zeugen für einen Fall von Fahrerflucht, der sich am späten Mittwochabend in Berlin-Lichtenberg zugetragen hat.

Die Ermittler fragen, wem an besagtem Abend ein Fahrzeug, vielleicht mit erhöhter Geschwindigkeit, in Fahrrichtung Hansastraße aufgefallen ist. Wer kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und/oder zur Fahrerin oder zum Fahrer sowie sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen?

Bei dem Unfall im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen wurde ein 38-Jähriger am Rumpf sowie an einem Bein verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion (Ost) in der Nipkowstraße 23 in Berlin-Adlershof, innerhalb der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-342410, außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-371100 oder per E-Mail an Dir3K24@polizei.berlin.de, entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.