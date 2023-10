Aus dem Nichts! Roller-Fahrerin schlägt Mädchen (14) Helm gegen Hinterkopf, Freundin greift ein

Stuttgart - In Bad-Cannstatt sind zwei Jugendliche (14 und 17 Jahre) von einer dreisten Roller-Fahrerin angegriffen und ausgeraubt worden. Nun fahndet die Polizei nach der unbekannten Frau.

Die bislang unbekannte Roller-Fahrerin hatte die Schülerin (14) unvermittelt angegriffen und ausgeraubt. Nun fahndet die Polizei nach der Frau! (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Die Stuttgarter Polizei berichtete am Samstag von dem dreisten Raubüberfall, der sich demnach am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Bad-Cannstatt zugetragen hatte.

Die 14-Jährige war den Angaben zufolge zusammen mit ihrer 17-jährigen Begleiterin auf einem Fußweg nahe der Terrotstraße unterwegs, als den Mädchen eine etwa 40-jährige Motorroller-Fahrerin entgegenkam.

Plötzlich stoppte die Frau ihren gelben Roller, parkte ihn in wenigen Metern Entfernung und ging auf die jungen Passantinnen zu, während sie ihren Helm abzog. Dann wurde es brutal!

Im weiteren Verlauf schlug die Unbekannte den Motorradhelm nämlich unvermittelt gegen den Hinterkopf der 14-Jährigen, woraufhin das Mädchen - samt ihrer Umhängetasche, die sie bei sich trug - zu Boden ging.

Dabei sei auch ein Tierabwehrspray aus der Tasche der Jugendlichen gefallen, woraufhin die 17-Jährige nicht lange fackelte, das Spray an sich nahm und es in Richtung der Angreiferin sprühte. "Diese nahm noch die auf dem Boden liegende Tasche an sich und rannte zu ihrem Motorroller, mit welchem sie mutmaßlich auch wegfuhr", schilderte ein Sprecher der Beamten.

Die Jugendlichen hätten sich bereits in die entgegengesetzte Richtung geflüchtet und die Roller-Fahrerin nicht mehr im Blick gehabt, hieß es.