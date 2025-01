Sanitäter direkt vor Rettungswache angegriffen und verletzt: Polizei sucht Zeugen

Der 45-Jährige wurde direkt an der Rettungswache angegriffen. © EHL Media/Florian Oehme

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag auf Anfrage bestätigte, ereignete sich der Fall am 15. Dezember gegen 20.30 Uhr vor der DRK-Rettungswache am Postweg.

Demnach sprachen zwei Unbekannte den Sanitäter an, der sich ihnen daraufhin arglos zuwandte.

"In dem Moment, als sich das Opfer zu ihnen umdrehte, griffen die Männer unvermittelt an und schlugen ihn zu Boden", so die Sprecherin. Anschließend flüchteten die Täter vom Vorplatz der Rettungswache in Richtung Schmiedeberger Straße.

Nach Angaben der Sprecherin hatten beide Männer ihre Kapuzen tief ins Gesicht gezogen. Weiter wurden sie wie folgt beschrieben:

Person 1:

drahtige, durchtrainierte Figur

etwa 1,70 m groß

kurze dunkle Haare

schwarze Kapuzenjacke

Person 2: