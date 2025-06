Zweimal Fahrerflucht in Berlin: Mann stirbt, Kleinkind verletzt

Berlin - Am Sonntag und Montag haben sich in Berlin zwei besonders schwere Fälle von Fahrerflucht ereignet, bei denen ein Mann getötet und ein Kleinkind schwer verletzt worden sind.

Wenn Ihr Angaben zum Unfallhergang oder zum betreffenden Fahrzeug machen könnt, dann wendet Euch bitte unter der Telefonnummer (030) 4664-472800 an den Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldstraße 18 in Berlin-Lankwitz.

Im Ortsteil Gesundbrunnen soll ein Taxifahrer vom Unfallort geflüchtet sein. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Zuvor wurde am Sonntagnachmittag ein Kleinkind im Ortsteil Gesundbrunnen angefahren und verletzt. Das knapp zwei Jahre alte Kind erlitt durch den Aufprall einen Beinbruch und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Demnach wurde das Kind von einem Taxi erfasst, als es in Begleitung seiner Mutter gegen 16.30 Uhr den Zebrastreifen der Schönwalder Straßenbrücke überqueren wollte. Die Mutter blieb bei dem Zusammenprall unverletzt.

Der oder die Taxifahrer(in) entfernte sich anschließend in Richtung Neue Hochstraße unerlaubt vom Unfallort.

Wenn Ihr den Zwischenfall beobachtet habt oder Angaben zum beteiligten Taxi oder dem Fahrer machen könnt, dann meldet Euch bitte unter der Telefonnummer (030) 4664-172330 und per E-Mail an Dir1K23@polizei.berlin.de beim Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 1 (Nord) in der Idastraße 6 in 13156 Berlin-Niederschönhausen.

In beiden Fällen nimmt natürlich auch jede andere Polizeidienststelle Eure Hinweise entgegen oder Ihr könnt die Internetwache nutzen, um Eure Beobachtungen mitzuteilen.