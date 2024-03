15.03.2024 15:24 Betrunkenes Duo würgt und schlägt 20-Jährige: Zeugen gesucht!

Am Donnerstagabend wurde eine 20-Jährige in der Nähe der Marienallee in der Dresdner Alberstadt angegriffen.

Von Karolin Wiltgrupp

Dresden - Am Donnerstagabend wurde eine 20-Jährige in der Nähe der Marienallee in der Dresdner Alberstadt angegriffen. Die Polizei sucht im Fall der 20-Jährigen Zeugen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Die junge Frau war gegen 19.45 Uhr auf einem Waldweg spazieren, als sie von zwei augenscheinlich betrunkenen Männern verfolgt und beleidigt wurde. Kurz darauf schlugen und würgten sie die 20-Jährige. Als sich eine andere Fußgängerin näherte, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat die Tat beobachtet und verdächtige Personen im Umfeld des Tatorts gesehen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/4832233 entgegen.

Titelfoto: Robert Michael/dpa