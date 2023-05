Bewaffneter Mann raubt Einkaufsmarkt aus - Polizei sucht Zeugen

Dessau-Roßlau - Am vergangenen Freitag raubte ein Mann mit vorgehaltener Waffe einen Einkaufsmarkt in Dessau-Roßlau aus.

Mit vorgehaltener Pistole forderte der Mann das Bargeld. (Symbolbild) © summertime72/123RF

Laut Polizei begab sich der Mann gegen 17.36 Uhr in den Einkaufsmarkt in der Goethestraße in Dessau-Roßlau.

Er nahm sich eine Flasche Wasser und ging zum Kassenbereich, wo er vorgab das Wasser bezahlen zu wollen.

Unter Vorhalt einer Pistole und Reizgasspray forderte er die Ausgabe von Bargeld.

Daraufhin soll er Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich erhalten und den Laden damit verlassen haben.

Wohin der Täter ging, sei den Behörden bisher unbekannt.