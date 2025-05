Brutale Attacke in Hanau: Obdachloser schwer verletzt, Polizei sucht Zeugen

Hanau - Nach einer brutalen Attacke gegen einen 58-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Hanau fahndet die Polizei mit Hochdruck nach dem Täter und sucht Zeugen !

Die Polizei in Hanau fahndet nach einer brutalen Attacke am späten Sonntagabend nach dem Täter. (Symbolfoto) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler

Der Angriff ereignete sich am späten Sonntagabend in der Hanauer Innenstadt, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Montag mitteilte.

Demnach schlief das Opfer auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Nürnberger Straße auf dem Boden. Dort wurde der 58-Jährige gegen 23.15 Uhr "von einem athletischen Mann mit Glatze mehrfach und vehement geschlagen und getreten", wie ein Sprecher erklärte.

Ein Zeuge der Attacke machte angesichts der Gewalttat lautstark auf sich aufmerksam, womit er "womöglich noch Schlimmeres verhinderte".

Der Angreifer floh in der Folge in Richtung Marktplatz. Der Zeuge und eine weitere Frau kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den verletzten wohnsitzlosen Mann.