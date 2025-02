Postfiliale nahe Waldschlößchenbrücke überfallen: Räuber-Duo stellt sich!

Dresden - Dem Druck haben die beiden jungen Männer anscheinend nicht Stand gehalten: Nach einer Öffentlichkeitsfahndung haben sich zwei 18-jährige den Behörden gestellt. Sie sollen am Abend des 19. Februars eine Filiale der Deutschen Post nahe der Waldschlößchenbrücke überfallen haben.

Die Polizei suchte nach zwei Männern - die sich nun stellten. © Polizeidirektion Dresden

Wie die Polizeidirektion Dresden am heutigen Mittwoch bekannt gab, meldeten sich die Zwei auf einem Dresdner Polizeirevier und gaben an, dass sie die Gesuchten sind. In einer ersten Befragung gestanden beide.

Zuvor suchten Beamte öffentlich nach ihnen und baten Zeuginnen und Zeugen um Hilfe. Auch ein Fahndungsfoto der beiden wurde veröffentlicht.

Das Duo hatte vergangenen Mittwoch, am 19. Februar, das Geschäft an der Straße Am Brauhaus gegen 17.30 Uhr überfallen. Die maskierten Männer bedrohten eine Angestellte mit einem Messer und zwangen sie, die Kasse zu öffnen.