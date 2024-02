Exhibitionist in Mönchengladbach: Unbekannter belästigt 22-Jährige und spielt an seinem Penis herum

Mönchengladbach - Ein noch unbekannter Mann hat sich am Freitag (9. Februar) um 7 Uhr im Mönchengladbacher Ortsteil Eicken einer 22-Jährigen als Exhibitionist gezeigt.

Ein unbekannter Mann hat sich einer 22-Jährigen als Exhibitionist gezeigt und dabei sein Geschlechtsteil angefasst. (Symbolbild) © 123rf/chajamp

Das teilte die Polizei am heutigen Montag mit. Demnach geschah der Vorfall an einer Bushaltestelle an der Buschallee.

Laut eigenen Angaben hatte die Frau auf einen Bus gewartet, als sich der Unbekannte der Haltestelle näherte. Er habe sich ihr nackt gezeigt und sich dabei an sein Geschlechtsteil gefasst.

Anschließend soll der Mann in Richtung Hauptbahnhof geflohen sein.

Die 22-Jährige beschreibt den mutmaßlichen Exhibitionisten wie folgt: