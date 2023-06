26.06.2023 13:50 8.024 Fremder Mann entblößt sich auf Kinderspielplatz - Zeugenhinweis hilft Polizei!

Am Mittwochnachmittag entblößte sich ein unbekannter Mann an einem Spielplatz in Dresden vor zwei Kindern. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Von Malte Kurtz

Am vergangenen Mittwochnachmittag entblößte sich ein unbekannter Mann an einem Dresdner Spielplatz vor zwei Kindern. Die Polizei suchte nach Zeugen und konnte den Mann nun ausfindig machen. Die Polizei hofft auf Zeugen des Vorfalls. (Symbolbild) © Norbert Neumann Gegen 15.40 Uhr soll sich der Mann den zwei jungen Mädchen im Alter von sieben und neun Jahren auf einem Spielplatz an der Budapester Straße genähert haben, teilte die Polizeidirektion Dresden am Donnerstagnachmittag mit. Zunächst forderte der Unbekannte die beiden Kinder auf, ihm zu folgen, damit er ihnen etwas zeigen könne. Die Mädchen lehnten das widerwärtige Angebot vorbildlich ab. Wenige Zeit später kam der Mann jedoch mit heruntergelassener Hose zurück zum Spielplatz. Die Kinder ergriffen daraufhin die Flucht und rannten nach Hause. Die Polizei wendete sich daraufhin an mögliche Zeugen des Vorfalls und hatte Erfolg. Wie die Polizeidirektion Dresden am heutigen Montag mitteilte, konnte der Tatverdächtige durch einen Zeugen-Hinweis ermittelt werden. Die Kriminalpolizei hat unterdessen die Ermittlungen gegen den deutschen Staatsbürger (32) aufgenommen. Erstmeldung vom 22. Juni, 14.45 Uhr. Zuletzt aktualisiert am 26. Juni um 13.50 Uhr.

Titelfoto: Norbert Neumann