Fünf gegen einen: Mann bei Angriff von Gruppe schwer verletzt

Magdeburg - Am Neujahrsmorgen wurde ein Mann in Magdeburg von einer Personengruppe schwer verletzt.

Eine Gruppe aus fünf Personen griff am Neujahrsmorgen einen 31-jährigen Mann in Magdeburg an. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat

Der Vorfall ereignete sich gegen 10 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Bahnhof Neustadt" in der Lüneburger Straße, teilte das Polizeirevier Magdeburg am Freitag mit.

Das 31-jährige Opfer wurde dabei von vier Männern im Alter von circa 30 bis 50 Jahren und einer jüngeren Frau angegriffen. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen.

Nach der Tat rannten die Angreifer in Richtung des Neustädter Bahnhofs davon. Für den Verletzten ging es anschließend in ein Krankenhaus.

Auffällig soll die Frau gewesen sein, weshalb die Ermittler eine Personenbeschreibung veröffentlichen. Sie wirkte jünger als die Männer und hatte rote Haare sowie eine schlanke Figur.

Mindestens zwei Zeugen soll es gegeben haben, welche die Tat auf der gegenüberliegenden Seite der Straßenbahnhaltestelle beobachtet hatten.