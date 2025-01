Geldautomat aufgeknackt: Gauner steigen durch die Wand ein!

Schönebeck - Am vergangenen Wochenende wurde ein Geldautomat im Salzlandkreis aufgeknackt. Die Polizei steht vor Rätseln und sucht nach Zeugen .

In Schönebeck wurde ein Geldautomat aufgeknackt. (Symbolbild) © Heiko Becker/dpa

In der Zeitspanne von Samstag, den 18. Januar, 23.25 Uhr und dem gestrigen Montag, 7.45 Uhr verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zugang zu der Maschine in der Welsleber Straße in Schönebeck (Sachsen-Anhalt).

Laut ersten Erkenntnissen drangen die Gauner dafür ins Nachbarhaus ein, durchbrachen eine Trockenbauwand und öffneten die Rückseite des Geldautomaten.

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, waren sie erfolgreich und klauten Bargeld. Wie hoch der Schaden genau ausfällt, ist bislang unbekannt.

Die Beamten haben nun die Ermittlungen zu den Tätern, dem genauen Tathergang und der geklauten Beute eingeleitet, bitten aber um Mithilfe der Bevölkerung.