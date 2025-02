Hals mit Kabelbindern zugeschnürt: Wer hat Kater Grisu so gequält?

Hamburg - Wie grausam kann man sein? Am 26. Januar wurde in Hamburg ein Kater ausgesetzt. Sein Zustand war katastrophal. Die Polizei fahndet nach den verantwortlichen Tierquälern.

Kater Grisu wurde Ende Januar in katastrophalem Zustand in Hamburg ausgesetzt. Unter anderem war sein Hals mit Kabelbindern zugeschnürt. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein (HTV) auf seiner Website schreibt, wurde Grisu in einem verschlossenen Weidenkorb an der Kreuzung der Georg-Blume-Straße/Böcklerstraße in Hamburg-Horn gefunden.

Der Hals des Vierbeiners war demnach mit Kabelbindern zugeschnürt, sein Gesundheitszustand kritisch! In der Praxis des Tierheims an der Süderstraße wurden zudem ein Pneumothorax, eine Lungenprellung, Verletzungen am Hals sowie ein Augenproblem festgestellt.

Zunächst konnte die Fellnase kaum fressen. Mittlerweile kann er immerhin wieder vorsichtig Nahrung aufnehmen und auch wieder besser atmen. Das führt dazu, dass Grisu langsam, aber sicher auch zutraulicher wird.

Da der Stubentiger weiterhin behandelt werden muss, steht er noch nicht zur Vermittlung - ein Chip konnte bei ihm nicht entdeckt werden, sodass unklar ist, wem er gehört oder woher er stammt.