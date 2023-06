Heftiger Streit in Neustadt-Neuschönefeld: Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags

Leipzig - Am Donnerstagabend gerieten zwei Männer im Leipziger Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld aneinander. Gegen einen von ihnen wird nun wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Ein 36-Jähriger wurde am Donnerstag von einem 32-Jährigen verletzt. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Nach Angaben von Polizeisprecherin Therese Leverenz stritt sich ein 32-jähriger Mazedonier gegen 18 Uhr im Bereich der Bussestraße/Ludwigstraße mit einem 36-jährigen Bulgaren.

"Im Rahmen einer daraus resultierenden körperlichen Auseinandersetzung wurde der 36-Jährige durch den 32-Jährigen mit einem Gegenstand am Kopf verletzt, sodass er zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste", so Leverenz weiter.

Nachdem der Täter nach seiner Flucht kurzzeitig verschwunden war, meldete er sich wenig später selbstständig bei der Polizei. Er wurde vorläufig festgenommen, am heutigen Freitag erfolgte dann der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen, Umständen und Abläufen der Tat sowie zum Tatmittel dauern noch an.